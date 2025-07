Assegnazioni provvisorie 2025, ultimi giorni per fare domanda: come evitare gli errori – Rivedi la diretta

Mercoledì 9 luglio 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il nuovo contratto integrativo relativo alla mobilità del personale scolastico per il triennio 2025/2028.

Tempistiche per la presentazione delle domande

Tutto il personale docente, educativo e ATA può inoltrare la domanda di mobilità annuale dal 14 al 25 luglio 2025. Sono quindi gli ultimi giorni per inviarla.

Le principali novità

Tra i cambiamenti più rilevanti figura l’estensione delle deroghe e dei beneficiari, che permetterà a diverse categorie di personale precedentemente escluse di accedere all’assegnazione provvisoria.

LA CONSULENZA DELL’ESPERTO

Come compilare la domanda per le assegnazioni provvisorie e utilizzazioni e delle 150 preferenze senza commettere errori? Tra cavilli e burocrazia, sembra quasi una missione impossibile. E se ci fosse un modo per evitare stress e intoppi? Non rischiare di compromettere il tuo futuro: assicurati di fare tutto nel modo giusto!

La diretta della Tecnica risponde live

Come inviare la domanda senza fare errori? Di questo, rispondendo alle domande e alle risposte degli spettatori, ne abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 23 luglio 2025, alle ore 12,00. Ospite l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

RIVEDI LA DIRETTA

Le domande e le risposte

✅ (00:00) INTRODUZIONE

✅ (02:40) immesso in ruolo da GM a 9/24 e ho svolto l’anno di prova. Mia madre ha invalidità al 100% e L.104 art.3 c.3 non rivedibile, antecedente alla domanda per il concorso. Quest’anno ho perso mio padre. Posso chiedere AP interprovinciale anche se la certificazione è antecedente al concorso? Preciso che ho usufruito dei 3 gg solo nel mese di giugno

✅ (05:30) Ho superato il concorso PNRR 1 ho conseguito l’abilitazione il 28 giugno 2025 mia madre ha 67 anni è invalida al 80% posso chiedere all’utilizzazione oppure devo chiedere l’utilizzazione

✅ (08:40) A livello di tempistiche, dal 28 luglio gli Usp vagliano le domande. Poi, dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, 5 giorni di tempo per eventuali reclami in vista delle definitive?

✅ (11:50) Per APprovinciale,(ricong. genitore maggiore 65) posso mettere nelle preferen solo 10 scuole precise(che sono nel comune a cui chiedo ricongiung.)senza mettere poi “tutto il comune”?Per evitare certe scuole

✅ (14:00) Ho preso il ruolo da mini call veloce primaria. Sto facendo richiesta di assegnazione provvisoria per ADEE. Ho anche specializzazione infanzia. Posso fare richiesta anche di assegnazione provvisoria infanzia?

✅ (16:00) devo compilare per il secondo anno domanda di utilizzazione per perdente posto (causa di contrazione delle cattedre di ruolo). ci sono delle differenze nella compilazione e nelle domande da allegare?

✅ (25:00) Essendo nel periodo dell’ottennio come docente soprannumerario (perdente posto), posso richiedere l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione mantenendo il punteggio di continuità di servizio nella scuola dove sono stata trasferita?

✅ (27:15) cosa significa in altri allegati il docente è disposto a lavorare meno di una anno cosa vuol dire? parlo di assegnazione provvisoria

✅ (29:30) Di ruolo da quest’anno primaria posto comune se accetto supplenza da Gae infanzia o da Gps 2 fascia sostegno il vincolo triennale non si matura? E cosa succede per la continuità?

✅ (31:00) ho un dubbio sull’ordine sulle domande, sezione g1, ho presentato 2 domande la prima mi da ordine 0, nella seconda devo mettere 1 o 2?

✅ (32:50) nella domanda di assegnazione provvisoria, nelle preferenze da esprimere se in un distretto c’è anche una scuola con il serale e metto il tutto distretto ma io ho messo NO al punto 24 della domanda che dice: le preferenze di sede espresse sono valide anche per corsi di istruzione per adulti, mi possono dare comunque il serale o no?

✅ (33:40) nella allegato esigenze di famiglia oltre al ricongiungimento al figlio minore di 16 anni al fine del punteggio devo inserire anche il coniuge? Sono vincolato

✅ (36:30) Sono stata immessa in ruolo su A019 per il 2025/2026 su provincia diversa da quella di appartenenza, ho mia madre con legge 104 e vorrei stare vicino a lei per poterla accudire. Posso fare richiesta di assegnazione provvisoria. Oggi mi verrà assegnata la sede

✅ (38:50) È possibile inserire come prima scelta unicamente il comune di ricongiungimento e non le singole scuole(del comune stesso)?

✅ (39:55) vorrei un chiarimento…chiedo AP in deroga per assistere nonno con 104…ce bisogno di avere la stessa residenza del nonno?

✅ (41:00) La domanda cartacea di a.p. interprovinciale va inviata anche all’usp di provenienza?

✅ (41:30) sono vincitore del concorso 2020 con nomina giuridica 2024/25 e titolarità 2025/26. Posso chiedere assegnazione provvisoria e fare l’anno di prova nella nuova sede?