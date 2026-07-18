Assegnazioni provvisorie 2026/2027, c’è tempo fino al 23 luglio per compilare e inoltrare la domanda

Per compilare e inoltrare la domanda all’ufficio scolastico provinciale di destinazione restano pochi giorni, c’è tempo fino a giovedì 23 luglio alle ore 23:59. Si può scegliere una sola provincia e fino ad un massimo di 20 preferenze per l’infanzia e la primaria, mentre fino ad un massimo di 15 preferenze per le domande della scuola secondaria di I e II grado.

Le preferenze puntuali e quelle sintetiche

Le preferenze esprimibili per le domande di assegnazione provvisoria possono essere di carattere puntuale, quindi la scelta della singola scuola oppure di carattere sintetico, il comune, il distretto e l’intera provincia.

Indicare le preferenze puntuali dopo avere indicato l’intero comune che comprende le scuole già espresse è un errore da non commettere, perché renderebbe nulle tutte le preferenze puntuali indicate in domanda riferite al comune espresso prima delle scuole. Quindi di norma prima si esprimono le scuole preferite di un comune e solo successivamente l’intero comune. Allo stesso modo non avrebbe senso esprimere prima un Distretto provinciale per poi indicare i comuni contenuti in quel distretto o le scuole contenute in quel distretto. Per cui è preferibile inserire prima alcuni comuni di un distretto e semmai dopo indicare il distretto che comprende quei comuni. Stessa cosa vale per la provincia, infatti inserire come prima preferenza la provincia intera, renderebbe nulle tutte le altre preferenze successive, sia se esse siano scuole, comuni o distretti. Infatti il codice meccanografico della provincia, se si ritiene di inserirlo va inserito sempre come ultima preferenza.

Alcune grandi città, come Roma, Milano, Torino, ma anche Palermo e Catania o Napoli, oltre ad avere il codice meccanografico dell’intero Comune, hanno anche le preferenze dei Distretti sub comunali, ovvero la Città metropolitana è suddivisa in Distretti sub comunali e quindi il territorio comunale è suddiviso in aree.

Quante preferenze si possono esprimere

Come specificato all’art.7, comma 3 del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 10 luglio 2026, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado indicando il codice puntuale delle scuole e/o un codice sintetico (comune, distretto/ distretto sub comunale, provincia).

Ricongiungimento e comune del familiare

L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.

In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.