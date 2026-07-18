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18.07.2026

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2026: la consulenza dell’esperto per compilare la domanda

Redazione
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Indice
La consulenza personalizzata con l'esperto

È stato sottoscritto in via definitiva il contratto integrativo su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Il personale docente può inoltrare l’istanza dal 10 al 23 luglio. Per chi ha dubbi su come muoversi, La Tecnica della Scuola mette a disposizione anche un servizio di consulenza personalizzata con un esperto.

La consulenza personalizzata con l’esperto

La Tecnica della Scuola organizza sessioni online di consulenza personalizzata dedicate proprio a utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Il professor Lucio Ficara, in collegamento live su piattaforma Zoom, seguirà un piccolo gruppo di persone per un’ora, chiarendo ogni aspetto della compilazione e rispondendo ai quesiti specifici di ciascun partecipante. L’ultimo appuntamento è fissato al 21 luglio. I posti sono limitati: la prenotazione è già aperta sul sito dei corsi de La Tecnica della Scuola.

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