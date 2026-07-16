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ATA
16.07.2026

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale ATA 2026/27: domande via pec dal 23 luglio al 4 agosto 2026

Lara La Gatta
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Indice
Il nuovo sistema classificatorio e la figura del Funzionario
Assegnazioni provvisorie per i Funzionari
Aggiornamenti sul sistema delle precedenze
Disposizioni per categorie specifiche

Il personale ATA interessato a chidere l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria potrà presentare le istanze in un arco temporale specifico: dal 23 luglio al 4 agosto 2026. A differenza del personale docente, per il quale è previsto l’uso esclusivo del portale Istanze OnLine, il personale ATA dovrà avvalersi del modello di domanda cartaceo/digitale reso disponibile nella sezione “Mobilità” del sito del Ministero.

Le domande devono essere inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale, come ad esempio tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il nuovo sistema classificatorio e la figura del Funzionario

Una delle novità più rilevanti deriva dal CCNL del 18 gennaio 2024, che ha riscritto il sistema di classificazione del personale. La figura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è stata sostituita dal profilo del Funzionario, al quale l’Ambito Territoriale può conferire un incarico triennale di elevata qualificazione.

Per quanto riguarda la copertura dei posti di DSGA:

  • Posti vacanti e disponibili: l’amministrazione ricorrerà prioritariamente ai funzionari privi di incarico e, in subordine, agli assistenti amministrativi in possesso di specifici requisiti.
  • Stop agli interim: non è più consentito coprire posizioni di DSGA su posti vacanti mediante l’attribuzione dell’interim a funzionari già titolari di incarico.
  • Inidoneità: sono state introdotte regole specifiche per i casi di inidoneità, distinguendo tra quella relativa all’incarico di DSGA e quella generale alle mansioni del profilo professionale.

Assegnazioni provvisorie per i Funzionari

Il personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione può partecipare alle assegnazioni provvisorie anche in pendenza del vincolo triennale. In questo caso, il dipendente conserva la titolarità presso la sede di prima destinazione e viene sostituito secondo le procedure previste. Inoltre, a parità di punteggio, è prevista una precedenza per coloro che erano inquadrati nell’Area dei DSGA secondo il previgente ordinamento.

Aggiornamenti sul sistema delle precedenze

Il sistema delle precedenze è stato armonizzato con le normative più recenti, in particolare riguardo alla Legge 104/1992:

  • Diritto al rientro: il limite temporale per il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità è stato esteso a dieci anni.
  • Assistenza a disabili: è stata soppressa la figura del “referente unico” per l’assistenza. La precedenza per ricongiungimento a soggetto con disabilità grave non richiede più la convivenza, a patto che il richiedente fruisca dei permessi previsti dalla Legge 104 o del congedo straordinario.
  • Figli minori: la precedenza nelle assegnazioni interprovinciali è stata estesa ai genitori con figli di età compresa tra i sei e i sedici anni.
  • Fratelli e sorelle: la precedenza è ora valida anche per fratelli e sorelle che assistono un soggetto con disabilità grave, anche senza convivenza, alle medesime condizioni dei conviventi.

Disposizioni per categorie specifiche

Il CCNI prevede ulteriori tutele e modalità operative per diverse categorie:

  • Assistenti Tecnici nel primo ciclo: possono partecipare alle operazioni riferite alla scuola capofila della rete che comprende un plesso nel comune di ricongiungimento.
  • Personale part-time: è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria su spezzoni orari corrispondenti al proprio orario di servizio o su posto intero da ricondurre all’orario ridotto.
  • Vittime di violenza di genere: le lavoratrici inserite in percorsi di protezione possono presentare istanza in qualsiasi momento, indipendentemente da una richiesta formale della Pubblica Sicurezza.
  • Personale ex LSU: è ammessa la partecipazione alle assegnazioni provvisorie anche per il personale ex LSU con rapporto part-time, limitatamente a spezzoni orari non inferiori al proprio orario di servizio.

Tutte le operazioni relative al personale ATA dovranno concludersi inderogabilmente entro il 31 agosto 2026.

LA NOTA

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