Assegnazioni provvisorie 2026/27, tutto quello che si deve sapere per una domanda senza errori – DIRETTA ORE 16.00

Quali saranno i tempi di tutta la procedura delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie? Cosa significa vincolo triennale della mobilità? Cosa sono le deroghe per potere presentare domanda di assegnazione provvisoria? Quali sono i docenti che dovranno fare la domanda senza bisogno di deroghe, quelli che invece hanno bisogno della deroga e quelli che invece non la possono fare? Quante preferenze si possono esprimere e quali obblighi bisogna rispettare per l’ordine delle preferenze?

Il calendario delle domande per docenti e ATA

Sono alcune delle domande che si sta ponendo il personale della scuola rispetto alle assegnazioni provvisorie 2026/2027. Come spiegato dalla Tecnica della scuola in precedenti approfondimenti, le domande sono state attivate prima per i docenti (di tutti i gradi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e il personale educativo), da venerdì 10 luglio (ore 15.00) al 23 luglio (23.59). Per quanto riguarda il personale Ata, invece, le date sono dal 23 luglio (ore 15.00) al 4 agosto (ore 23.59). Per questa categoria, la domanda dovrà essere compilata in formato cartaceo.

TECNICA RISPONDE LIVE ORE 16:00

Ne parliamo in diretta oggi, lunedì 13 luglio, a partire dalle 16:00, insieme ai proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, esperti di normativa scolastica, visualizzeremo le varie sezioni della domanda passo dopo passo. Seguiteci sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.