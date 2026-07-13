Gruppo Spaggiari: il Centenario segna l’avvio di una nuova fase di sviluppo industriale

Cento anni di storia diventano il trampolino per una fase industriale del tutto nuova. È questo il senso dell’annuncio con cui Gruppo Spaggiari Parma, in occasione del proprio Centenario, ha reso pubblico il piano che ne orienterà lo sviluppo nei prossimi anni: intelligenza artificiale, crescita organica e acquisizioni sui mercati europei sono le tre leve indicate dall’azienda per consolidare la propria posizione nell’EdTech italiano e provare a replicarla oltre confine.

Due direttrici per un’unica strategia

A guidare il piano sono due traiettorie: lo sviluppo tecnologico, con l’intelligenza artificiale sempre più presente nei prodotti destinati a scuole e famiglie e un’espansione internazionale costruita attraverso acquisizioni mirate. Sul significato di questa continuità il CEO Nicola de Cesare ha dichiarato: “La missione dell’azienda non cambia. Cambiano gli strumenti. In cento anni abbiamo accompagnato le principali trasformazioni della scuola italiana, dal registro con le alette a quello elettronico, fino all’intelligenza artificiale, che rappresenta oggi la piattaforma tecnologica su cui costruire la prossima fase di crescita del Gruppo”.

Numeri e alleanze di un ecosistema in espansione

A sostenere l’ambizione internazionale c’è già un ecosistema di dimensioni rilevanti: più di 4.000 scuole italiane si affidano oggi ai servizi del Gruppo, mentre il registro elettronico ClasseViva conta oltre 4,5 milioni tra studenti, famiglie, docenti, dirigenti e personale amministrativo. Negli ultimi anni questo perimetro si è allargato con l’ingresso di realtà come La Fabbrica Società Benefit, EUservice, Prima Scuola e Jobiri, un mosaico di competenze che accompagna il percorso educativo dalla prima infanzia fino all’ingresso nel mondo del lavoro.

Un traguardo che diventa punto di ripartenza

Ad accompagnare l’annuncio è stato l’evento organizzato al Labirinto della Masone di Fontanellato, dove il Centenario è stato celebrato alla presenza di scuole, istituzioni, partner e stakeholder. Il presidente Pierpaolo Avanzi ha scelto di leggere la ricorrenza non come un traguardo chiuso, ma come base per il futuro: “Il futuro ha un cuore antico. La nostra storia dimostra che l’innovazione ha valore quando rimane fedele alla propria missione”, ha dichiarato. Alla parte istituzionale della serata si è affiancato un momento più emozionale, con un video dedicato alla storia del Gruppo che ha preceduto la presentazione, davanti al pubblico presente, della nuova identità visiva dell’azienda.

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