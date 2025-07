Assegnazioni provvisorie, chi esercita tutela legale su persona con disabilità e in stato di gravità usufruisce della precedenza

È tempo di domande di assegnazione provvisoria 2025/2026, dal 14 al 25 luglio si potrà presentare la domanda sia di utilizzazione che di assegnazione da indirizzare all’ufficio scolastico provinciale di destinazione.

Per quanto riguarda i docenti, la presentazione della domanda è prevalentemente in modalità telematica attraverso le istanze online, mentre chi ancora è docente con contratto a tempo determinato, come per esempio i neoassunti da GPS I fascia sostegno o da mini call veloce, anche se da elenco aggiuntivo, dovrà presentare l’istanza in modalità cartacea inviando la domanda comprensiva di allegati, convertita in file pdf, tramite PEC alla PEC dell’ufficio scolastico di destinazione.

Domanda cartacea per il personale ATA

Il personale Ata compilerà la domanda in modalità cartacea e la invierà, corredata di tutti gli allegati, tramite PEC alla PEC dell’ufficio scolastico di destinazione.

Precedenza tutore legale

Uno nostro lettore ci pone il seguente quesito: “Il tutore legale di soggetto con disabilità in stato di gravità, può fruire di qualche precedenza?“.

È importante sapere che ai sensi dell’art.8, comma 1, punto IV lettera g) del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025-2028, è chiaramente scritto quanto segue: “personale docente destinatario dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/1992 che sia

genitore, anche adottante o chi, individuato dall’autorità competente, eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità, usufruisce della precedenza nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria”.