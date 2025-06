Assegnazioni provvisorie docenti e utilizzazioni, qual è la differenza?

Quando si prevede la fase di mobilità annuale dedicata alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni? Le novità sulla conferma dei docenti supplenti di sostegno sui posti 2024/2025, inciderà negativamente sulle operazioni di mobilità annuale? Quali saranno, presumibilmente, le deroghe previste per l’assegnazione provvisoria, in caso di docenti vincolati per un triennio alla scuola di titolarità? Qual è la differenza tra utilizzazioni e assegnazioni provvisorie? Quali i requisiti per partecipare a queste procedure? È possibile fruire della precedenza per i parenti o affini in caso di richiesta di assegnazione provvisoria 2025/2026?

Di questo e di tanto altro abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 29 maggio. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Qual è la differenza sostanziale tra utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e quali sono i requisiti per partecipare a queste procedure?

A questa domanda ha risposto il nostro esperto: “Sono due procedure distinte con requisiti e scopi diversi:

Utilizzazione: Spetta a coloro che appartengono a una classe di concorso in esubero nella provincia di titolarità o che sono sovrannumerari/perdenti posto e aspirano al rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Altri casi includono docenti con specializzazione sul sostegno che desiderano svolgere attività sul sostegno (dalla classe di concorso di appartenenza), docenti di scuola primaria con titolo di lingua che vogliono essere utilizzati nel posto lingua, o docenti che vogliono insegnare in corsi serali, sezioni carcerarie o ospedaliere9. Il punteggio per le utilizzazioni è calcolato in base all’anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia e ai titoli culturali, utilizzando le tabelle di mobilità d’ufficio. Fare l’utilizzazione non fa perdere la continuità del servizio nella scuola di titolarità.

Assegnazione Provvisoria: Funziona solo per esigenze di famiglia o per gravi motivi di salute documentati. I requisiti includono il ricongiungimento al coniuge, all’unione civile, al convivente, ai figli o ai genitori. Non può richiederla chi è già titolare nello stesso comune di residenza del coniuge, in quanto non ha un’esigenza di famiglia da soddisfare tramite spostamento. Il punteggio è unicamente calibrato sulle esigenze di famiglia, senza considerare l’anzianità di servizio o i titoli culturali.

È possibile presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria, anche in province diverse”.

✅ (39:45) ho avuto il trasferimento su preferenza sintetica x genitore ultra65 in regione diversa da quella di residenza del genitore posso chiedere l’ assegnazione provvisoria sia su sostegno che su materia?

✅ (42:20) il punteggio di ricongiungimento (6 punti) verrà attribuito anche per ricongiungimento al genitore inferiore ai 65 anni?

✅ (43:30) Sia mio padre che mia madre hanno ricevuto la certificazione di invalidità civile all’ 80%. Sarà possibile richiedere l’assegnazione con la deroga? (sto terminando l’anno di prova GPS sostegno)

✅ (46:50) Se si è ottenuto il trasferimento su altra provincia, è possibile presentare la domanda di assegnazione provvisoria? Grazie mille!

✅ (47:10) È possibile chiedere utilizzazione su sostegno (avendone il titolo) e svolgere l’anno di prova dopo però avere ottenuto il passaggio di ruolo su posto normale?

✅ (48:50) in quali casi si può chiedere utilizzazione, essendo già titolare su sostegno?

✅ (50:00) Per ottenere il ricongiungimento al coniuge è necessario avere la stessa residenza del coniuge?

✅ (51:20) ho avuto un pass di ruolo interprovinciale ma la sede avuta è molto disagiata! posso chiedere l assegnazione provvisoria interprov. per fare l anno di prova? sono su scelta puntuale posso?

✅ (54:00) Con un posto di ruolo su sostegno al nord chiedo tramite assegnazione provvisoria il ricongiungimento ad un familiare al sud e accettassi l’eventuale supplenza da gps su materia, l’eventuale anno di vincolo che ho sul sostegno mi viene scalato dal vincolo triennale?

✅ (54:30) E se si fosse presentata domanda NON condizionata e trasferita d’ ufficio, si può chiedere l ‘ utilizzazione?

✅ (55:20) Sono di ruolo su sostegno scuola primaria, posso chiedere utilizzazione su posto comune nella stessa scuola?

✅ (56:10) Posso fare assegnazione provvisoria per ricongiungimento al genitore con più di 65 anni? Ho vinto il PNRR1 ma non mi hanno fatto fare l’ anno di prova quest’ anno

✅ (57:30) Sono titolare su materia e ho il titolo di sostegno. Per rientrare nella mia provincia di residenza e ricongiungermi col genitore ultrasessantacinquenne, devo chiedere utilizzo sul sostegno o assegnazione sul sostegno?