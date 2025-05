Assegnazioni provvisorie docenti 205/2026, attesa per le nuove regole sulla mobilità annuale – DIRETTA ore 15,30

Con il rinnovo del CCNI per il triennio 2025/2028 sono state introdotte delle significative novità riguardanti le deroghe al vincolo triennale, ai punteggi per motivi familiari. Novità che sicuramente incideranno nelle assegnazioni provvisorie, la cui procedura dovrebbe essere avviata entro la fine del mese di giugno o al massimo nei primi giorni del mese di luglio a seguito della sottoscrizione del CCNI sulla mobilità annuale.

La diretta della Tecnica risponde live

Quando si prevede la fase di mobilità annuale dedicata alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni? Le novità sulla conferma dei docenti supplenti di sostegno sui posti 2024/2025, inciderà negativamente sulle operazioni di mobilità annuale? Quali saranno, presumibilmente, le deroghe previste per l’assegnazione provvisoria, in caso di docenti vincolati per un triennio alla scuola di titolarità? Qual è la differenza tra utilizzazioni e assegnazioni provvisorie? Quali i requisiti per partecipare a queste procedure? È possibile fruire della precedenza per i parenti o affini in caso di richiesta di assegnazione provvisoria 2025/2026?

Di questo e di tanto altro parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 29 maggio alle ore 15,30. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e Youtube della Tecnica della Scuola.

