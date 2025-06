Assegnazioni provvisorie docenti, i vincitori di concorso PNRR1 possono fare domanda? Risponde l’esperto

Sono in tanti a chiedere su quali posti si potranno avere le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 2025/2026. È utile sapere, a tal proposito, che si calcolano almeno 100mila posti in deroga sul sostegno e che questi posti saranno destinati tutti per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per migliaia di specializzati, ma resteranno anche alcuni posti per le supplenze di chi non ha ancora conseguito la specializzazione.

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta di venerdì 6 giugno della Tecnica risponde live. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

I vincitori di concorso PNRR1 che si stanno abilitando (io dovrei abilitarmi i primi di luglio) e che firmeranno il contratto a tempo indeterminato il primo settembre, potranno fare domanda di assegnazione provvisoria?

A questa domanda il nostro esperto ha risposto: “È probabile che possano fare domanda, ma è necessaria una norma ad hoc o un accordo specifico5. Il problema non è l’anno di prova, ma il fatto che attualmente sono a tempo determinato e devono ottenere una doppia deroga: sia per presentare l’istanza che per superare il vincolo. C’è ottimismo sulla possibilità, ma non c’è certezza fino a quando il tavolo di contrattazione non si confronterà nel merito”.

Le risposte della diretta

✅ (30:55) ho ottenuto trasferimento interprovinciale. Quando farò la.domanda devo indicare la scuola da cui provengo o quella a cui sarò assegnato?

✅ (32:30) se non ho ancora la copia del decreto di omologa del giudice della relazione medica di riconoscimento della l. 104 grave del genitore può bastare la copia della relazione medica x la dom d ass. provv?

✅ (33:30) Ho un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo su A050 e sono abilitata su A050. Posso avere assegnazione provvisoria?

✅ (37:30) ho fatto domanda di mobilità, ma non l’ ho ottenuta. ho un figlio di 2 mesi e sono di ruolo su sostegno, posso richiedere assegnazione provvisoria al mio comune di residenza?

✅ (38:20) vorrei fare domanda per allattamento a rischio, a chi dovrò inviare la domanda, alla scuola capofila o alla scuola a cui sarò eventualmente destinata con assegnazione?

✅ (39:20) È possibile che anche i docenti in anno di prova con contratto a tempo determinato faranno la domanda on line quest’anno e non cartacea?

✅ (40:40) Docente di sostegno assunto da gps prima fascia al secondo anno di vincolo potrà usufruire delle deroghe per ricongiungimento al genitore over 65 e o al figlio under 16?

✅ (41:40) la deroga dei genitori ultra 65 ne potranno usufruire solo coloro che hanno il vincolo o chiunque rientri nella deroga?

✅ (42:30) Quando si sapranno i posti disponibili per le assegnazioni/utilizzazioni? Prima o dopo la scadenza della domanda?

✅ (43:40) i vincitori di concorso PNRR1 che si stanno abilitando, io dovrei abilitarmi 1 primi di luglio, e che firmeranno il contratto a TI il 1 settembre potranno fare domanda di assegnazione provvisoria?

✅ (45:00) Come funzionano le precedenze? Immagino vi sia una tabella con delle priorità, potrebbe essere cambiata?

✅ (45:50) l’assegnazione provvisoria si può chiedere dopo superamento annodi prova? grazie.Sono un neoimmesso

✅ (48:50) Sono indeeterminato alle superiori posso insegnare in assegnazione sostegno alle medie? Ho abilitazione

✅ (49:30) Sono una maestra di anni 66 con coniuge ultra 65 anni e titolare marito di legge 104 non grave . Ho diritto a qualche precedenza per assegnazione o utilizzazione?

✅ (50:10) si può fare domanda di ricongiungimento alle sorelle?

✅ (52:10) chi ha il vincolo per scelta puntuale scuola lo scorso anno, quest’anno non può più chiedere assegnazione o utilizzazione?

✅ (54:10) Chi fa assegnazione provvisoria quest’anno in deroga con contratto a tempo determinato cartacea, l’anno successivo in virtù delle stesse deroghe può fare anche mobilità con indeterminato?