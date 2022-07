Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti, il 4 luglio scadono i termini

Rimangono le ultime 24 ore di tempo per presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o di utilizzazione per i docenti titolari in qualsiasi ordine o grado di istruzione. Il 4 luglio è l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande della mobilità annuale 2022/2023.

Esiti dei risultati mobilità annuale

Quest’anno il tempo degli esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sembra essere molto anticipato rispetto gli altri anni scolastici. Questo anticipo è stato indicato nella nota 23439 del 17 giugno 2022, in cui è scritto che dal giorno 7 luglio 2022 saranno rese disponibili, all’interno del portale SIDI, nel menù “Gestione Anno Scolastico – Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale docente” le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente. Tali funzioni, disponibili agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, consentiranno inoltre di scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del procedimento amministrativo. Nella suddetta nota del Ministero dell’Istruzione del 17 giugno 2022 è anche scritto che le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi dell’articolo 19 del CCNI dovranno svolgersi entro fine luglio p.v. al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.

Acquisizione titoli entro il 4 luglio

I docenti che acquisisquono un titolo entro il 4 luglio 2022, potranno dichiararlo per il punteggio delle utilizzazioni o, in caso del conseguimento del titolo di specializzazione di sostegno, di accesso all’utilizzazione e/o assegnazione provvisoria per i posti di sostegno.

In buona sostanza i docenti di ruolo che conseguiranno il titolo del TFA sostegno proprio il 4 luglio, potranno presentare la domanda di utilizzazione per i posti di sostegno proprio nel giorno della scadenza delle domande. Se invece il titolo di specializzazione su sostegno viene conseguito dopo il 4 luglio, la domanda di utilizzazione su posti di sostegno non potrà essere presentata.