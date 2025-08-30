Assegnazioni provvisorie, i posti residuati dalla mobilità sono disponibili anche per le fasi della mobilità annuale

Dopo la pubblicazione degli esiti della mobilità territoriale e professionale 2025/2026, avvenuta il 23 maggio 2025, i posti residuati per mancanza di docente titolare (ma vale anche per personale Ata e personale educativo), sono rimasti disponibili per le fasi delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2026. Oltre i posti residuati dalla mobilità interprovinciale, al netto dei posti dell’organico dell’autonomia assegnati in ruolo, per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sono stati resi disponibili anche tutti i posti in organico di fatto e i posti inderoga per il sostegno.

Posti disponibili per mobilità annuale

Appare chiaro ed evidente che, ai sensi del comma 2 dell’art.3 del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025-2028, attraverso la contrattazione integrativa a livello regionale si determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell’organico dell’autonomia e i posti dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto.

In buona sostanza il contratto collettivo integrativo nazionale sulla mobilità annuale stabilisce che i posti dell’organico dell’autonomia e quelli dell’organico di fatto, fanno parte di tutte le disponibilità funzionali per le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025-2026.

La contrattazione di livello regionale stabilisce alcuni criteri per la determinazione dei posti disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, ampliando il numero delle disponibilità anche con posti derivanti dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità, altri posti disponibili potranno essere concessi utilizzando i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/2015 (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale), e le ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica dello stesso grado, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsti.

La ratio della contrattazione integrativa regionale dovrà essere chiaramente espansiva e di implementazione dei posti, e, in nessun caso, potrebbero esistere accordi che vadano a generare una riduzione di posti e quindi di opportunità dell’ottenimento dell’utilizzazione o assegnazione provvisoria.

Posti sopraggiunti entro il 31 agosto

In caso di posti sopraggiunti dopo le procedure effettuate di utilizzazione o assegnazione provvisoria, alcune Amministrazioni, si accordano con i sindacati scuola regionali, per non consentire la rettifica delle operazioni già effettuate.

In particolare nel CIR utilizzazioni e assegnazioni provvisorie Calabria (contratto integrativo regionale della Calabria) è stata approvata una clausola di salvaguardia in cui è riportato quanto segue: “A conclusione di ogni singola fase (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie provinciali, assegnazioniprovvisorie interprovinciali), non sarà possibile procedere al rifacimento delle operazioni in caso di disponibilità successivamente sopravvenute”.

Eppure nel CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, all’ultimo capoverso dell’art.3, è scritto che sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse. Per cui appare sospetto, se non addirittura illegittimo, che una contrattazione di livello inferiore, come quella regionale, non proceda con le dovute rettifiche su disponibilità sopraggiunte e addirittura decida di sottrarre alla disponibilità delle operazioni di assegnazione provvisoria i posti sopraggiunti entro il 31 agosto.