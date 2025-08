Assegnazioni provvisorie, la presa di servizio nella nuova sede e la comunicazione alla scuola di titolarità

Fra poco meno di una ventina di giorni, la procedura sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sarà terminata con tutti gli esiti sia dei movimenti provinciali e sia di quelli interprovinciali. Tali esiti saranno pubblicati sui siti istituzionali dei vari uffici scolastici provinciali entro la penultima settimana di agosto e comunque non oltre il 31 agosto 2025.

Una delle domande più ricorrenti, da parte degli aspiranti ad una sede per utilizzazione o per assegnazione provvisoria, è quella riferita alla comunicazione dell’avvenuta mobilità da fare alla scuola di titolarità e alle modalità di presa di servizio nella sede assegnata in fase di mobilità annuale.

Comunicazione alla scuola di titolarità

Le utilizzazioni provinciali e le assegnazioni provvisorie provinciali, in modo del tutto automatico, vengono comunicate al SIDI sia alle scuole di titolarità e sia alle scuole di nuova assegnazione annuale. Quindi oltre la comunicazione pubblica sul sito dell’ufficio scolastico provinciale, c’è una procedura informatizzata che comunica, attraverso il sistema SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione), la nuova sede di servizio del docente che ha ottenuto il movimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria provinciale.

Per quanto riguarda invece le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie interprovinciali, è importante ricordare l’art.9, comma 4, del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025-2028. In tale norma contrattual eè scritto: “Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell’ALLEGATO 1. L’Ufficio territorialmente competente che dispone una assegnazione provvisoria o una utilizzazione interprovinciale è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ufficio territorialmente competente di provenienza degli interessati”.

Quindi la comunicazione dell’avvenuta mobilità annuale interprovinciale è data, con immediatezza, dall’ufficio scolastico provinciale che ha proceduto al movimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria, all’ufficio scolastico di titolarità del docente che è stato soddisfatto in una sede richiesta in fase di istanza di mobilità annuale. Sarà l’ufficio scolastico di titolarità del docente assegnato in altra provincia a comunicare alla scuola di titolarità del suddetto docente, o la vacanza e disponibilità del posto oppure una nuova assegnazione provvisoria o utilizzazione disposta dal medesimo ufficio scolastico.

Presa di servizio l’1 settembre

I docenti utilizzati o assegnati provvisoriamente ad una sede, apprenderanno dell’esito della mobilità annuale tramite sito istituzionale dell’ufficio scolastico provinciale di destinazione (entro il 22 agosto, ma comunque non oltre il 31 agosto 2025), ma dovranno prendere servizio nella nuova scuola di assegnazione il lunedì 1 settembre 2025.

Sarà poi la scuola, secondo la propria organizzazione interna, a pubblicare sul proprio sito istituzionale, una circolare sulla presa di servizio dei docenti neoassunti, utilizzati e destinatari di assegnazione provvisoria. In tale circolare ci sarà l’orario della presa di servizio, presumibilmente le ore 8:00 (ma potrebbe variare da scuola a scuola), e l’ufficio in cui recarsi al fine della presentazione della documentazione di rito e del’assunzione ufficiale del servizio.