Assegnazioni provvisorie, oggi la scadenza: e ora? DIRETTA ore 12,30

Mancano ormai poche ore alla scadenza del termine per inoltrare la domanda di mobilità annuale. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, dal personale educativo e dal personale Ata. La domanda va presentata per via telematica entro il 25 luglio 2025 attraverso la piattaforma POLIS – Istanze Online, con SPID o CIE.

La diretta della Tecnica risponde live

Cosa accadrà superata la scadenza del 25 luglio? Cosa deve aspettarsi il personale scolastico che ha presentato istanza? Delle prossime tappe parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 25 luglio, alle ore 12,30. Ospiti Angela Dragone del Centro Nazionale Flc Cgil e l’esperto di normativa scolastica, Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA