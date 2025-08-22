Assegnazioni provvisorie, si chiude oggi la pubblicazione degli esiti in tutte le province di Italia

Home Mobilità Assegnazioni provvisorie, si chiude oggi la pubblicazione degli esiti in tutte le...

Si chiude oggi, venerdì 22 agosto, la finestra per la pubblicazione degli esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2025/26. In alcune province gli Uffici scolastici avevano già completato le operazioni nei giorni scorsi, mentre in altre la pubblicazione è avvenuta soltanto nelle ultime ore. Con la giornata odierna, tutte le province italiane dovrebbero rendere disponibili online i risultati, ponendo fine a un’attesa che ha coinvolto migliaia di docenti e personale ATA.

Cosa fare in caso di errori

Come ricorda il nostro esperto, il prof Lucio Ficara, gli interessati che dovessero riscontrare anomalie o inesattezze negli esiti possono presentare reclamo ai sensi dell’articolo 20 del CCNI sulla mobilità annuale 2025-2028. Il ricorso va inoltrato entro 5 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica dell’atto e deve essere rivolto all’organo che lo ha emanato.

I reclami possono riguardare la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il mancato riconoscimento di precedenze o altri errori nell’elaborazione. Le graduatorie devono riportare, accanto a ogni nominativo, la scuola di destinazione, la tipologia di posto, il punteggio complessivo e le eventuali precedenze, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

I tempi di risposta

Gli uffici competenti hanno l’obbligo di esaminare i reclami e di adottare eventuali correzioni entro 10 giorni. Le decisioni assunte sono da considerarsi definitive.

Restano comunque percorribili le procedure di conciliazione e arbitrato previste dal CCNL del 29 novembre 2007 (artt. 135, 136, 137 e 138), da attivare entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti. Nei casi che riguardano utilizzazioni e assegnazioni verso province diverse, l’Ufficio scolastico che ha ricevuto la domanda è tenuto ad acquisire la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente.

Per quanto riguarda l’accesso agli atti, la competenza resta all’Ufficio presso cui è stata presentata la domanda, che dovrà raccogliere la documentazione anche da altri Uffici se necessario, garantendo sempre il rispetto delle norme in materia di privacy.

