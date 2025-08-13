Assegnazioni provvisorie, si procede speditamente. Ora tocca alle assegnazioni dei docenti neoassunti

Continua la galoppata di pubblicazioni degli esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2026. Sono tantissime le province che hanno già pubblicato gli esiti della mobilità annuale dei docenti con un contratto a tempo indeterminato e che hanno potuto presentare l’istanza in modalità telematica. Adesso è il turno anche dei docenti assunti nel 2024/2025 con contratto a tempo determinato che abbiano superato l’anno di prova, nel caso si tratti di docenti entrati in ruolo su sostegno da GPS I fascia o da mini call veloce, oppure che abbiano acquisito l’abilitazione se si tratta dei vincitori del concorso PNRR1 con un contratto a tempo determinato dino al 31 agosto 2025. In buona sostanza tocca ai docenti neoassunti che hanno dovuto presentare domanda in modalità cartacea e l’hanno inviata ai rispettivi uffici scolastici provinciali di destinazione attraverso la loro PEC.

Fase 40 e 40 ter

In tantissime province hanno anche pubblicato le graduatorie per le assegnazioni provvisorie dei docenti di sostegno che si trovano con contratto a tempo determinato, ma hanno superato l’anno di prova, dei docenti con contratto a tempo determinato vincitori del concorso PNRR 1 e che hanno conseguito il titolo di abilitazione e che non hanno ancora svolto l’anno di prova. Tali graduatorie sono propedeutiche alle procedure di assegnazione provvisoria della fase 40, 40 bis e 40 ter dell’allegato 1 della Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria – personale docente, inserito nel CCNI mobilità annuale 2025-2028.

È utile ricordare che la fase 40 riguarda l’assegnazione provvisoria su sostegno dei docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi:

dell’art. 5, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell’articolo 14, comma 1, lettera c) – bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

dell’art. 59, comma 4, D.L. 73/2021;

dell’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15.

Quindi la fase 40 delle assegnazioni provvisorie riguarda i docenti immessi in ruolo su sostegno da GPS I fascia e relativi elenchi aggiuntivi oppure da mini call veloce e che abbiano superato l’anno di prova.

Altra fase importante delle assegnazioni provvisorie è la fase 40-ter che riguarda prevalentemente i docenti non abilitati assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 2, e dell’art. 18 bis, comma 4, del d.lgs. 59/2017, a condizione che abbianoconseguito l’abilitazione.