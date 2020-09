Assegnazioni provvisorie sostegno, niente da fare per i senza titolo della provincia di Napoli

Non ci saranno ulteriori assegnazioni Provvisorie Interprovinciali su posto di sostegno dei docenti di ruolo senza il possesso del titolo di specializzazione. A dichiararlo in un recente incontro con i sindacati della Scuola è la funzionaria responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli.

Niente assegnazione provvisoria



La funzionaria, ad un tavolo informativo, richiesto dai sindacati, ha affermato che il numero degli specializzati che si sono inseriti nella GPS di prima fascia del sostegno, compilate quest’anno ai sensi dell’O.M. 60/2020, è tale da coprire tutti i posti di Organico di Fatto, pertanto non saranno possibili ulteriori Assegnazioni Provvisorie Interprovinciali.



Sfuma quindi ogni possibilità per quei docenti napoletani, specialmente della scuola primaria, che ogni anno dalla loro sede di titolarità al Centro Nord sono stati utilizzati nella provincia di Napoli sui posti di sostegno.

Sono gli assunti con la legge 107

Si tratta in prevalenza di docenti assunti in ruolo con la legge 107 nel settembre 2015 che da quattro anni stavano ottenendo, senza lo specifico titolo di specializzazione, all’assegnazione provvisoria, istituto che prima di essere introdotto nel CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie era stato introdotto, senza non poche polemiche da parte dei docenti precari, in alcuni contratti regionali tra cui quello della Campania.