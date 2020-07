Assegnazioni provvisorie su posti di sostegno, in alcuni casi senza titolo

Una docente che ha insegnato su posto di sostegno nell’anno scolastico 2017-2018 pur non avendo titolo di specializzazione, ci chiede se può fare assegnazione provvisoria interprovinciale anche per la tipologia dei posti di sostegno.

Assegnazione su posti di sostegno senza titolo

L’art.7, comma 14, del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019-2022, dispone che i docenti che richiedono assegnazione interprovinciale possono richiedere i posti di sostegno anche se non hanno il titolo. Sono due i casi in cui i docenti senza titolo di specializzazione possono richiedere l’assegnazione provvisoria sui posti di sostegno per provincia diversa da quella di titolarità.

L’assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso posdi titolo di specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno. Hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera l) e letteram) del successivo articolo 8 del CCNI utilizzazioni 2019-2022. L’assegnazione di cui al presente comma è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

Posto di sostegno richiesta aggiuntiva

Bisogna sottolineare che la richiesta di assegnazione provvisoria per altre

classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

Questo significa che un docente che è titolare su posto comune o normale, non può chiedere assegnazipne provvisoria solo su i posti di sostegno ma deve prima indicare il posto in cui è titolare.