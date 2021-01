Assistenti Amministrativi facenti funzione DSGA: FLG CGIL presenta denuncia alla Commissione Europea

“La FLC CGIL Nazionale, per il tramite del proprio Ufficio Legale, ha inviato formale denuncia alla Commissione Europea contro la discriminazione subita dagli Assistenti Amministrativi facenti funzione DSGA ai quali è stata negata l’opportunità di avere un giusto inquadramento nel profilo professionale riconducibile alle mansioni espletate da diversi anni”.

Lo scrive lo stesso Sindacato, in un comunicato del 21 gennaio, precisando che “la denuncia avrà come finalità quella di mettere in evidenza la vicenda riguardante gli AA Facenti Funzione a livello europeo e, nel caso in cui venisse accolta, sollecitare il Governo affinché assuma tutti i provvedimenti per far cessare questa condizione di precarietà professionale attraverso l’indizione di un concorso riservato per coloro che hanno svolto la funzione di DSGA per almeno tre anni, anche senza titolo di studio specifico“.

In proposito, così come segnala la FLC CGIL, sono molti i Dirigenti Scolastici che lanciano l’allarme di fronte al fatto che si preveda, ad anno scolastico ormai avviato e nel pieno della pandemia, che i DSGA facenti funzione lascino il posto ai vincitori di concorso, “anche in spregio al buon senso e al buon andamento amministrativo e didattico delle scuole“.