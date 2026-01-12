Assistenza Asacom, via libera ai fondi regionali in Sicilia: 40 milioni per garantire continuità ai servizi

La Regione Siciliana investe con sull’inclusione scolastica, stanziando 40 milioni di euro per garantire il servizio di assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione (Asacom) agli alunni con disabilità. Le risorse saranno destinate alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali e verranno erogate in due tranche, così da assicurare continuità e qualità ai servizi durante l’anno scolastico.

A confermare l’impegno del governo regionale è il presidente della Regione, Renato Schifani, anche assessore alle Politiche sociali ad interim: “Con l’ultima legge finanziaria abbiamo mantenuto la promessa di individuare le somme necessarie per servizi fondamentali come l’Asacom. Abbiamo risposto alle difficoltà economiche di Città metropolitane e Liberi consorzi, che non avrebbero potuto sostenere i costi con risorse proprie”.

Il Dipartimento regionale della Famiglia ha già disposto il pagamento della prima tranche da 20 milioni di euro, destinata a coprire i mesi da gennaio a giugno ed evitare interruzioni nell’assistenza. La ripartizione delle risorse prevede, per le Città metropolitane, oltre 5,2 milioni a Palermo, quasi 4,9 milioni a Catania e 2,3 milioni a Messina. Ai Liberi consorzi comunali andranno fondi che variano da oltre 1,5 milioni ad Agrigento fino a 408 mila euro a Enna, passando per Ragusa, Siracusa, Trapani e Caltanissetta.

I numeri dell’intervento: 6.665 studenti in tutta la Sicilia usufruiranno del servizio Asacom nell’anno scolastico 2025-2026.