Assunzioni ATA ex LSU, domande entro il 10 novembre 2023 [NOTA e BANDO]

Con nota 63227 del 30 ottobre 2023 il Ministero ha comunicato che il 31 ottobre sarà pubblicato sul portale INPA il bando di concorso relativo alla procedura nazionale per l’assunzione del personale ex LSU e Appalti storici sui 590 posti disponibili in tutta Italia.

Dalla stessa data sarà possibile presentare domanda di partecipazione alla selezione.

Ci sarà tempo fino alle ore 14.00 del 10 novembre 2023. La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica.

LA NOTA

IL BANDO



La graduatoria nazionale di cui trattasi è finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all’esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell’articolo 58 del Decreto-Legge di cui all’ oggetto, pari a 590.

Su detti posti concorrono il personale graduato nelle procedure selettive disciplinate dal decreto n.1391 dell’11 agosto 2023 nonché il personale che, pur avendo partecipato alla procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell’articolo 58 del Decreto-Legge citato, non sia stato destinatario di proposta di immissione in ruolo nel profilo professionale di collaboratore scolastico in quanto soprannumerario nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili.

Al fine di garantire un corretto svolgimento della procedura si rappresenta che in data odierna saranno interdette le funzioni relative alle graduatorie provinciali; pertanto, codesti Uffici vorranno accertarsi che in ciascuno degli Ambiti territoriali di propria competenza siano regolarmente terminate le operazioni di inserimento al sistema delle graduatorie provinciali.

ha trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali