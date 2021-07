Assunzioni ATA ex LSU, domande entro le ore 14 del 5 luglio

Il 9 giugno è stato registrato il decreto interministeriale n. 156 del 13 maggio 2021 relativo alla procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Con D.D.G. 16 giugno 2021 n. 951 è stata bandita la procedura.

L’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – Concorsi ed Esami del 18 giugno 2021.

Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate, mediante la stipula di contratti a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50 per cento, per totali 1.591 posti.

Fino alle ore 14 del 5 luglio 2021 resterà aperta la piattaforma di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura.