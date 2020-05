Assunzioni precari da graduatoria se rimane il rischio contagio, l’ultima parola a Conte

È stata spostata alle ore 18,30 di venerdì 22 maggio la prevista riunione tra Governo e capigruppo e delegazione della maggioranza sul decreto scuola n. 22 ancora fermo in VII commissione al Senato: si parlerà, alla presenza del premier Giuseppe Conte, soprattutto dell’emendamento che ad oggi vede solo il M5S a sostenere i concorsi ordinari e straordinari e a dire no a quello per soli titoli: inizialmente fissato nella serata di giovedì 21 maggio, l’incontro è slittato alla fine di ventiquattr’ore.

I tempi, del resto sono decisamente stretti: mercoledì 27, non più martedì 26, il testo del D.L. n. 22 è atteso nell’Aula di Palazzo Madama.

L’emendamento sui concorsi per titoli al voto il 26 maggio

Le votazioni della Commissione al Senato dei circa 400 emendamenti al Decreto Legge n. 22 riprenderanno invece lunedì 26 maggio alle ore 15.

Il nodo, ricorda l’agenzia Ansa, resta l’emendamento sui concorsi Pd-Leu (di Marcucci, Verducci, De Petris): una modifica, che non dispiace alla Lega, la quale punta a eliminare la prova a quiz e ad assumere per titoli, far svolgere l’anno abilitante e poi la prova orale selettiva finale. Ed è per questo che serve l’intervento del premier.

Il punto focale è che Pd e Leu non intendono tornare indietro e se, come probabile, quell’emendamento trovasse l’appoggio delle opposizioni, ad iniziare dalla Lega che ne ha presentato uno molto simile, il M5S si troverebbe in netta minoranza.

La soluzione potrebbe allora essere quella di portare avanti i concorsi, ma poiché per via della pandemia andrebbero per le lunghe, allora nel frattempo si provvederebbe ad un congruo numero di individuazioni da graduatorie per poi fare svolgere formazione e abilitazione nell’anno di prova, con possibilità anche di non ratificare l’assunzione in ruolo.

L’apertura della ministra Azzolina

La possibilità potrebbe essere allora proprio questa: in un’intervista al Messaggero, la ministra dell’Istruzione ha detto di essere cosciente della “preoccupazione di chi teme che con il Coronavirus non si possa fare il concorso ad agosto”.

“Per questo ho proposto di coinvolgere il Cts. Se il contagio malauguratamente risalisse è pronto un piano b. L’importante – ha concluso Azzolina – è voler trovare un accordo. Io lavoro per soluzioni efficaci e condivise”.

La mediazione necessaria

Quello che serve è sempre un accordo di maggioranza, spiega un senatore Dem, sull’emendamento potrebbe passare nonostante la contrarietà dei Cinque Stelle che fanno quadrato attorno al ministro Lucia Azzolina e chiedono che, a meno di impennate di contagi, i concorsi si svolgano comunque.

Il vertice che sarà presieduto dal premier Giuseppe Conte servirà dunque a mediare prima che la norma arrivi in votazione: un intervento che, però, necessita di una proposta condivisa.

Esami di Stato in presenza, tutti i docenti dovranno essere disponibili

Maturità, caccia ai commissari. Rusconi: “Nomine d’ufficio in arrivo, per dire no servirà il certificato medico”

Stop al voto alla primaria, niente elaborato per la “maturità”: lo chiede il CSPI

Esame terza media, tempi più lunghi e peso dell’elaborato nella valutazione: parere CSPI

Maturità, pronto il protocollo di sicurezza: a breve sarà reso noto

LA SCUOLA CHE VERRÀ

LA TECNICA PER LA SCUOLA

Come fare didattica a distanza: consigli e soluzioni