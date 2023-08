Assunzioni scuola 2023, Valditara: “Al numero di 50.807 si aggiungeranno 30.000 posti per il prossimo concorso PNRR”

Proprio nella serata di ieri, giovedì 3 agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica che autorizza oltre 62mila assunzioni nella scuola a tempo indeterminato.

Ad annunciarlo è stato il Ministero dell’Istruzione e del Merito tramite un comunicato stampa pubblicato nella stessa serata. Il ministro Valditara, a tal proposito, ha dichiarato: “Si tratta di un significativo passaggio per il sistema nazionale d’istruzione e formazione, importante per la funzionalità della scuola italiana e per la riduzione del precariato. Al numero di 50.807 si aggiungeranno 30.000 posti per il prossimo concorso PNRR, programmato per settembre, al fine di realizzare nei prossimi anni il target finale di 70.000”.

Nello specifico, ecco le anticipazioni in attesa del testo:

52 unità di personale educativo-PED;

50.807 unità di personale docente (di cui 32.784 su posto comune e 18.023 su sostegno);

419 unità di insegnanti di Religione cattolica;

10.913 unità di personale assistenti tecnico ausiliari-ATA;

280 unità di dirigenti scolastici.

