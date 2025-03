Ata va in pensione, i bimbi le fanno una sorpresa e lei si commuove. Littizzetto sul video virale: “Insegnare la riconoscenza”

Ata va in pensione, i bimbi le fanno una sorpresa e lei...

Un video davvero commovente girato in una classe è diventato virale: protagonista una collaboratrice scolastica in procinto di andare in pensione, a cui i bambini di una quarta elementare hanno fatto una sorpresa facendola piangere.

Il video commovente

Nel video si vede la collaboratrice scolastica che viene fatta sedere su una sedia dai bambini, che le chiedono di chiudere gli occhi e mettere le mani sul banco. I piccoli, a poco a poco, le pongono dei piccoli regalini sulla mano, e poi le dicono di riaprire gli occhi. La donna si è messa a piangere per la commozione e i bambini l’hanno stretta in un forte abbraccio.

Inutile dire che la scena è stata apprezzata da molti utenti. Il video è stato ricondiviso anche dalla comica Luciana Littizzetto, che ha scritto: “Obiettivo della giornata: coltivare il valore della riconoscenza. E insegnarla ai piccoli”.

Le reazioni

“Questo sta a dimostrare che qualunque sia il lavoro che fai, se lo fai con il cuore, ti torna indietro l’amore e la passione che ci hai messo”.

“Questa è la scuola che vogliamo. Dove si insegnano rispetto e amore per il prossimo”.

“Vi prego cresciamo bambini attenti, sensibili, riconoscenti”.

“Questi bambini non saranno mai dei bulli perché conoscono l’empatia e la riconoscenza. Una lode ai genitori”.

“Un grande lavoro di squadra: collaboratori, insegnanti e famiglie”.