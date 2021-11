Attività Steam con Scratch 3, il webinar della Tecnica della Scuola

Come realizzare in classe un percorso laboratoriale di Coding, nell’ambito di una didattica attenta alle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Design, Matematica)? (VAI AL CORSO)

Un suggerimento? Adoperare con gli alunni Scratch 3, un linguaggio di programmazione di facile implementazione, basato su modalità attive e inclusive che permettono la realizzazione di giochi interattivi, esperimenti scientifici, variegate attività di scienze e matematica, ma anche sperimentazioni in realtà aumentata e costruzione di attività per studenti con necessità specifiche. Il tutto, sfruttando le nuove interfacce con dispositivi elettronici specificatamente pensati per la didattica.

Scratch è uno degli strumenti più interessanti per sviluppare attività di Coding, è un linguaggio di programmazione a blocchi, gratuito, che insegna a studenti di ogni età le basi della programmazione in una modalità creativa dando spazio all’immaginazione attraverso la produzione di programmi con forte contenuto interattivo.

Il corso

Su questi argomenti il corso Attività Steam con scratch 3, a cura di Michele Maffucci, in programma dal 6 dicembre.

Si analizzeranno in modo specifico istruzioni per manipolare applicativi e hardware esterni con cui gli studenti potranno programmare dispositivi fisici come BBC micro:bit, Lego Mindstorms EV3, Lego WeDo 2.0, Makey Makey, ma anche servizi web come come Google Traduttore.

Verranno fornite schede di lavoro, immediatamente spendibili in classe, che guideranno il docente alla sviluppo di esercitazioni con possibilità di personalizzazione in funzione delle esigenze didattiche.

L’intero processo di formazione sarà supportato da una piattaforma di formazione on-line appositamente predisposta, a cui saranno iscritti tutti i partecipanti al corso. In questo modo potranno essere rese disponibili risorse, schede di lavoro e lezioni.