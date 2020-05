Attraverso il conflitto: metodologie attive nei rapporti interpersonali

La predisposizione di un insegnante nel saper attraversare il conflitto trasformandolo in dialogo costruttivo è fondamentale.

La capacità di cooperare e l’attitudine ad instaurare relazioni interpersonali positive sono due caratteristiche fondamentali per l’insegnante, che spesso si trova a dover prendere importanti decisioni di concerto con altri, a condurre il gruppo classe in circostanze difficili, a dover continuamente riadattare le proprie modalità d’insegnamento in accordo con le situazioni contingenti.

Pertanto, gli appuntamenti formativi riservano uno spazio importante allo sviluppo di quelle abilità sociali imprescindibili per lavorare efficacemente in gruppo: tra esse, senza dubbio, la fiducia, la creatività e la capacità di attraversare il conflitto trasformandolo in dialogo costruttivo.

PUNTI TEMATICI CHE SARANNO AFFRONTATI

Tipologie di conflitto

Fattori facilitanti il conflitto

Conflitto per distruggere o per trasformare?

Dallo scontro al confronto: ascolto attivo e comunicazione efficace

Giochi di potere o di fiducia?

Problem solving e creativita’ per risolvere i conflitti

Strumenti per la gestione dei conflitti: Controversia, Mediazione, Negoziazione

Il corso è presente sulla piattaforma ministeriale Sofia (ID. 39236), sulla quale sarà possibile iscriversi dopo avere effettuato il pagamento.

Saranno svolti 2 incontri di 2 ciascuno per un totale di 4 ore

> Mercoledì 3 giugno 2020 – dalle ore 17.00 alle ore 19.00

> Venerdì 12 gennaio 2020 – dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di assenza.