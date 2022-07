Audizione sindacati su introduzione figura professionale assistente all’autonomia e alla comunicazione. Diretta ore 11

Alle ore 11, presso l’aula della Commissione Lavoro, le Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera svolgono l’audizione di rappresentanti di Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola e Ugl scuola nell’ambito dell’esame della proposta di legge sulle modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico.

La situazione in Italia degli alunni con disabilità e dei loro assistenti

In Italia gli alunni con disabilità, secondo il focus del Mi, sono 268.671, ai quali sono assegnati, secondo l’Istat, più di 57mila assistenti all’autonomia e alla comunicazione, con una media di un assistente ogni 4,7 alunni con disabilità; e un numero medio di ore di assistenza per alunno a settimana pari a 8,8. Sempre secondo l’Istat – inchiesta relativa agli anni 2018-2019 – il numero di alunni con disabilità che non usufruiscono dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione pur avendone bisogno sono stati 10.459.

Il costo medio lordo annuo per ogni addetto è stimato attorno ai 33mila euro (costo orario di 21 euro), un dato tuttavia non preciso, in quanto questi lavoratori sono a carico delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo.

Quanto al tipo di contratto, le cooperative stipulano normalmente con il lavoratore un contratto a tempo parziale o a tempo determinato per i soli mesi scolastici.

Ora, considerando i 57mila assistenti e i 33mila euro lordi annui per addetto, parliamo di quasi 2 miliardi di euro che vengono investiti, complessivamente, ad oggi, per queste figure. Capiamo così che i 100 milioni di euro del fondo statale sono ben poca cosa. Ad esempio, da soli, questi 100 milioni di euro potrebbero coprire un fabbisogno di 3mila assistenti. Ad ogni modo, si potrà comunque dare un po’ di margine in più per il servizio in questione.