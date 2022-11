Aumenti stipendi dei prof, differenze per ordine di scuola e classe stipendiale di appartenenza

Quando si rinnova la parte economica di un contratto della scuola, una cosa salta all’occhio, la progressività degli aumenti per appartenenza all’ordine o grado di istruzione e alla classe stipendiale. Per ordine di istruzione si intende quello dell’infanzia, primaria o della secondaria ( divisa in I e II grado) e per classe stipendiale si intende la fascia di anzianità raggiunta dal docente.

Le sei classi stipendiali

All’interno dello stesso ordine di ruolo di appartenenza ci sono sei classi stipendiali. Gli aumenti stipendiali sono calcolati in modo che chi appartiene ad una classe stipendiale più alta, riceverà un aumento maggiore rispetto a coloro che, avendo un’anzianità di servizio inferiore, staziona in una classe stipendiale più bassa.

La fascia di anzianità determinerà gli aumenti e gli arretrati, dal momento che chi ha meno anni di servizio riceverà di meno rispetto a chi ne può vantare di più. Gli importi cambiano anche in base al grado scolastico.

Le classi di anzianità o fasce sono sei: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34 e da 35. Nel cedolino viene riportata la classe di anzianità: la prima è la classe 0, la seconda è 9, la terza è 15, la quarta è 21, la quinta è 28, l’ultima, ovvero la sesta, è 35. Gli ordini di Istruzione sono due: Infanzia-Primaria e Secondaria, questultima viene suddivisa in Secondaria di I grado e Secondaria di II grado. A livello di prospetti di aumenti stipendiali, abbiamo quattro prospetti: il primo è quello di Infanzia e Primaria, il secondo è quello della secondaria di primo grado, il terzo è quello della secondaria di secondo grado (docenti diplomati), il quarto e ultimo prospetto è quello della secondaria di secondo grado (docenti laureati).

Aumenti diversi tra ordini e gradi di scuola

Da come possiamo vedere dai prospetti messi a confronto, gli aumenti per la scuola secondaria di II grado, rispetto alla Primaria, a parità di fascia, l’aumento dei docenti dei Licei, Tecnici e Professionali è oscillante tra il 10 e il 12% in più.





Classe 2019 2020 2021-22 RPD Totale Arretrati

0-8 15,60 28,70 63,00 10,00 73,00 1.772,25 9-14 17,30 31,90 70,00 10,00 80,00 1.956,76 15-20 18,80 34,60 77,00 12,00 89,00 2.163,34 21-27 20,30 37,30 83,00 12,00 95,00 2.320,90 28-34 21,70 40,00 89,00 15,00 104,00 2.514,57 da 35 22,80 41,90 93,00 15,00 108,00 2.618,84 Scuola Infanzia-Primaria

Classe 2019 2020 2021-22 RPD Totale Arretrati