Aumenti stipendi e arretrati a luglio per prof e Ata, poi arriveranno nuove norme: news dai sindacati – DIRETTA ore 16:00 con Barbacci e Fracassi

Nel primo pomeriggio del 1° luglio, all’Aran i sindacati rappresentativi hanno firmato definitivamente la parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca 2025/2027.

Dal 1° gennaio 2027, gli incrementi medi mensili lordi dello stipendio tabellare, calcolati su tredici mensilità, saranno pari a 137 euro per l’intero comparto. Per i docenti della scuola l’aumento medio concordato sarà di 143 euro mensili, mentre per il personale Ata della scuola sarà di 107 euro.

La sottoscrizione degli aumenti contrattuali è arrivata a poche ore dal via libera delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha così concluso l’iter di controllo.

La diretta della Tecnica risponde live

Ma quando arriveranno gli aumenti e gli arretrati? Cosa è stato comunicato dall’ARAN ai sindacati? E quali sono i prossimi obiettivi contrattuali? Ne parleremo durante la diretta della Tecnica risponde live oggi, giovedì 2 luglio alle ore 16:00. Ospiti le segretarie generali della Cisl Scuola Ivana Barbacci e della Flc Cgil Gianna Fracassi. Modera il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.