Autonomia differenziata: Comitati al lavoro per fermare Calderoli. Non si esclude uno sciopero

Il progetto di autonomia differenziata prosegue senza sosta in Parlamento.

Nei giorni scorsi il disegno di legge Calderoli è stato approvato al Senato e nelle prossime settimane verrà esaminato dalla Camera.

A meno di sorprese (improbabili) dell’ultim’ora non dovrebbero esserci intoppi e quindi a breve l’autonomia sarà legge dello Stato.

Questo non significa che le regioni a statuto ordinario potranno immediatamente legiferare su quello che vorranno, perché la legge Calderoli prevede una procedura abbastanza complessa che richiederà anche del tempo.

In ogni caso da mesi, anzi da anni, diversi soggetti politici hanno messo in atto iniziative di vario genere per tentare di ostacolare o almeno di rallentare la procedura di approvazione del progetto.

Nel corso del tempo si è anche costituita una rete che tiene insieme comitati, associazioni e sindacati e che adesso ha intensificato la propria presenza.

Ne parliamo con Marina Boscaino, docente in un liceo romano, portavoce dei Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata.