Azzolina, libri gratis a 425 mila alunni col fondo sul diritto allo studio

Tra tutti i numeri snocciolati in Commissione Senato dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina non solo i 3 milioni di euro destinati ai kit e agli arredi scolastici, ma anche i 236 milioni del fondo sul diritto allo studio, triplicato rispetto al passato.

I destinatari del fondo

Destinatari del fondo gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, per un totale di quasi 5 mila scuole beneficiarie e 425 mila alunni non abbienti che riceveranno i libri di testo direttamente dalle scuole, come misura di sostegno alle famiglie in difficoltà.

“I nostri Uffici territoriali monitorano i casi più difficili, supportando le scuole in difficoltà. Lo faremo ogni giorno fino alla ripresa delle attività didattiche in presenza,” rassicura la Ministra Azzolina.

La Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico

La materia rientra tra i compiti della Direzione generale per lo Studente l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, che si occupa dell’erogazione del Fondo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo, in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico, e per gli studenti della scuola secondaria superiore meno abbienti (in possesso di determinati requisiti).

La ripartizione dei fondi dell’anno scolastico 2020-2021 può essere verificata consultando il decreto 581 del 20 maggio 2020, come si legge sul sito del Ministero.