Azzolina: “Orari scaglionati causano qualche mal di pancia, servono sacrifici di tutti” [VIDEO]

Tanti i temi affrontati dalla ministra dell’istruzione Lucia Azzolina nel corso dell’intervento ad “Agorà” su Rai 3. Alcuni già ampiamente discussi come gli esami di stato, i vaccini o i banchi a rotelle.

Un altro attuale riguarda il rientro a scuola, in particolare quegli alunni delle Regioni che sono già tornati tra i banchi. Azzolina solleva un problema creato dalla situazione attuale ovvero lo scaglionamento degli orari adottato da alcune Regioni (per evitare assembramenti). La ministra parla di “mal di pancia” di qualche studente e famiglia, ma al tempo stesso sottolinea i sacrifici e le difficoltà che tutte le componenti stanno affrontando. Da qui l’invito a tornare a scuola e a fare squadra per il futuro del Paese.

È recente la notizia dell’abbandono scolastico registrato a Prato di moltissimi alunni cinesi, preoccupati dal contagio.