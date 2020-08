Banchi monoposto, i primi sono arrivati a Codogno

I primi banchi monoposto, quelli ordinati dal Commissario Straordinario Arcuri, sono arrivati a Codogno. Nella scuola San Biagio sono stati ordinati 50 banchi monoposto: “Ci servivano per garantire il distanziamento fisico fra gli alunni. Sono più piccoli e maneggevoli”, spiega il vicario dell’Istituto, Orestina Illari a La Repubblica.it.

I vecchi banchi sono stati al momento accatastati in cortile, mentre gli operai della ditta incaricata hanno montato i primi venti banchi ordinati al ministero dell’Istruzione: “Quelli con le rotelle arriveranno più avanti, per le medie. Adesso teniamoci stretta questa emozione di essere stati scelti come destinazione per i primi banchi: hanno capito che abbiamo pagato tanto da un punto di vista psicologico il covid“, ha aggiunto Illari.

IL VIDEO DEI BANCHI A CODOGNO