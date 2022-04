Bando Estate INPSieme Italia, faq utili per presentare la domanda

L’INPS ha pubblicato alcune faq riferite al bando Estate INPSieme, concerne l’assegnazione di contributi per soggiorni studio in Italia riservati a studenti che frequentino nell’anno scolastico 2021/2022 la scuola primaria (scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (scuola media) e, in caso di studenti disabili legge 104/92 o invalidi civili al 100%, la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).

Ricordiamo che la scadenza per presentare la domanda è fissata alle ore 12 del 22 aprile 2022.

Riportiamo alcune delle faq.

DOMANDA: Mio figlio non è vaccinato. Posso presentare comunque domanda Estate INpsieme 2022?

R: Si . INPS non introduce obblighi diversi da quelli presenti dalla normativa italiana o straniera. Ne discende che per la partenza occorre essere in linea con i requisiti che sono previsti al momento della partenza a, che si suggerisce comunque di verificare già da adesso per non incorrere in problematiche future

DOMANDA: Ho un contratto estate INPSieme 2020/2021 posso partire lo stesso anche se non sono vaccinato?

R: Si. INPS non introduce obblighi diversi da quelli presenti dalla normativa italiana o straniera. Ne discende che per la partenza occorre essere in linea con i requisiti che sono previsti al momento della partenza, che si suggerisce comunque di verificare già da adesso per non incorrere in problematiche future.

DOMANDA: Ho un contratto annuale, con iscrizione all’Inps, come supplente nella scuola ma la domanda presentata per mia figlia è stata respinta per “incongruenza per il Titolare sulla verifica del diritto in posizione assicurativa”, cosa posso fare?

R.: Deve rivolgersi alla sede Inps territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario. Indirizzi e caselle di posta elettronica sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: Contatti>>Le sedi Inps.