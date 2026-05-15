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Docenti
15.05.2026

Come viene comunicata l’assegnazione di una supplenza?

Salvatore Pappalardo
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Indice
Assegnazione delle supplenze
Comunicazione all’interessato
Contenuti della mail
Consultazione del portale dell’UST
Supplenze brevi e saltuarie.
Contenuto della convocazione

Gli aspiranti alle supplenze, nel presentare la domanda per l’inserimento, l’aggiornamento, il trasferimento o la permanenza nelle graduatorie GPS di prima o seconda fascia, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti previsti, devono dichiarare
l’indirizzo comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico e il recapito di posta elettronica ordinaria o PEC presso cui ricevere le comunicazioni.
Inoltre nel loro interesse, è opportuno che i docenti interessati alle supplenze, comunichino tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati suddetti.

Assegnazione delle supplenze

I posti da destinare alle supplenze annuali, temporanee o su spezzoni sono assegnati dall’UST attraverso un algoritmo che procede scorrendo la graduatoria per classi di concorso e per ordine di punteggio in relazione alle scelte operate da ogni singolo candidato.

Comunicazione all’interessato

Il docente individuato dall’algoritmo quale destinatario di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, riceve nell’e-mail inserita nella domanda la comunicazione della supplenza spettante.

Contenuti della mail

L’e-mail inviata dall’UST oltre a contenere la tipologia di supplenza, annuale fino al 31 agosto, temporanea fino al 30 giugno o su spezzone, contiene la sede, e i tempi entro cui comunicare l’accettazione o l’eventuale rinuncia (di norma entro 5 giorni). La mancata risposta entro i tempi indicati viene considerata rinuncia.

Consultazione del portale dell’UST

I docenti interessati per conoscere la situazione generale delle supplenze possono consultare il sito dell’UST di competenza nel quale sono pubblicati, nel rispetto dei dati personali, i docenti nominati con contratto a tempo determinato e con quale punteggio.

Supplenze brevi e saltuarie.

Per le supplenze brevi e saltuarie, conferite dal dirigente scolastico, vengono utilizzate le graduatorie d’istituto. Ogni istituzione, attraverso la consultazione del sistema informatico verifica le proprie graduatorie e accerta chi fra i docenti è inoccupato, o parzialmente occupato; quindi procede alla loro convocazione attraverso l’e-mail.

Contenuto della convocazione

La proposta di assunzione contiene, oltre alla sede e i tempi entro cui dare riscontro.
• Per le supplenze superiori a 30 giorni, il tempo previsto per confermare la disponibilità all’accettazione, che va dato entro 24 ore dalla ricezione dell’e-mail.
• Per le supplenze inferiori a 30 giorni, il tempo previsto per confermare la disponibilità all’accettazione, che va dato entro 12 ore dalla ricezione dell’e-mail.

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