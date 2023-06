Barriere architettoniche a scuola: docente in sedia a rotelle costretto a fare lezione in aula professori

Si parla spesso di inclusione degli studenti con disabilità, ma che ne è di quella dei docenti? Un caso, riportato da La Nazione, dimostra che c’è ancora molto da fare per garantire agli individui con una qualunque disabilità di poter condurre una vita dignitosa.

La denuncia è di Andrea Maule, capogruppo della lista “Noi per Gavorrano” dell’omonima cittadina in provincia di Grosseto, in Toscana. A raccontare la vicenda relativa ad un docente costretto a vivere sulla sedia rotelle è stato proprio lui: “A settembre 2022 entra in organico della scuola media di Gavorrano un docente diversamente abile, costretto su sedia a rotelle. Il dirigente scolastico comunicò al Comune, sindaco Andrea Biondi, assessori Daniele Tonini e Stefania Ulivieri, l’urgente necessità di intervenire con una soluzione di adeguamento dello stabile, che consentisse al docente di poter accedere alle aule ed ai laboratori”, ha esordito.

Dopo mesi nulla è cambiato

A quanto pare, purtroppo, nonostante sia passato molto tempo, la situazione non si è sbloccata: “Ebbene, a distanza di nove mesi nulla è stato fatto e il docente ancora oggi è costretto a svolgere il proprio ruolo nell’aula-professori, adibita nell’occasione in modo approssimativo ad aula-didattica. Solo il buon spirito del personale scolastico consente al docente disabile di svolgere, alla meglio, il suo ruolo. Nove mesi e nulla è stato fatto. Ancor peggio se pensiamo che tra pochi giorni inizieranno gli esami di terza media e il docente non avrà la possibilità di prendervi parte in quanto impossibilitato nell’accedere alle aule”, ha aggiunto con amarezza il consigliere comunale.

“Una situazione incresciosa – ha concluso Maule – che deve porre tutta l’Amministrazione in profondo imbarazzo. Ma cosa è successo di così grave che ha impedito al Comune di spendere poche migliaia di euro per dare dignità umana e professionale a questo docente? Cosa ha portato l’Amministrazione a porre l’accento su una ‘diversità’ deambulatoria, emarginando il docente? Nove mesi in cui il docente ha dovuto svolgere il suo ruolo nell’aula-professori, senza che potesse accedere a un’aula”.

Le difficoltà delle persone con disabilità

Spesso le persone con disabilità trovano ostacoli insormontabili a scuola: basta pensare ai quattro studenti che si sono visti rifiutare l’iscrizione a scuola in diversi istituti romani. Il caso, che ha sollevato un polverone, è arrivato anche al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“Se confermato – ha affermato il ministro del dicastero bianco – il racconto dei genitori descriverebbe un quadro allarmante. Interverremo rapidamente per fare piena chiarezza su questa vicenda ed effettuare tutte le verifiche necessarie rispetto a una questione così importante e delicata, che merita la massima attenzione”.

Intanto, sulla mancata accettazione degli studenti con disabilità sembra che abbiano avuto un peso importante le carenze strutturali degli istituti.