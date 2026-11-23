E’ morto in queste ore Benedetto Vertecchi, uno dei più autorevoli pedagogisti italiani, che ha contribuito a rinnovare il modo di pensare la didattica e i processi di apprendimento.

Conosciuto (e riconosciuto) da tutto il mondo della scuola come uno fondatori della docimologia italiana aveva contribuito fin dagli anni 70 a diffondere gli studi e le ricerche internazionali in materia di valutazione.

Il filo rosso che ha attraversato la sua vita professionale è semplice ma al tempo stesso potente sotto l’aspetto pedagogico e culturale: la scuola deve essere prima di tutto un luogo di conoscenza, ricerca e crescita, insegnare significa comprendere i processi attraverso i quali si apprende.

Il suo interesse per il mondo dell’educazione affonda le radici anche in un’esperienza personale significativa: durante le scuole elementari era stato allievo di Alberto Manzi, il celebre maestro diventato un simbolo della scuola italiana grazie alla trasmissione televisiva Non è mai troppo tardi.

Nato a Cascia (Perugia) nel 1944, dopo la laurea con lode in Filosofia, conseguita nel 1968 all’Università La Sapienza di Roma, intraprende la carriera accademica, diventando assistente ordinario di Pedagogia nel 1970. Nel 1974 insegna all’Università di Sassari, mentre l’anno successivo assume l’insegnamento di Docimologia alla Sapienza. Nel 1980 viene nominato professore straordinario di Pedagogia all’Università di Ferrara, dove ricopre anche l’incarico di preside della Facoltà di Magistero. Nel 1982 torna a Roma, alla Sapienza, come professore ordinario di Teoria e storia della didattica.

Sempre negli anni ’70 e ’80 formò con il collega Roberto Maragliano un sodalizio scientifico che contribuì alla diffusione della cultura e della pratica della programmazione e della valutazione nella scuola dell’obbligo: sono decine le pubblicazioni a “doppia firma” di quel periodo.

Uno degli aspetti più significativi del suo lavoro riguarda il modo di intendere la valutazione scolastica. Per Vertecchi, significa solamente misurare i risultati raggiunti dagli studenti o attribuire un voto, ma comprendere i processi di apprendimento, individuare le difficoltà e fornire indicazioni utili per migliorare l’insegnamento.

In questa prospettiva ha contribuito a introdurre e sviluppare in Italia il concetto di funzione formativa della valutazione, promuovendo una cultura pedagogica nella quale la verifica non rappresenta il punto conclusivo del percorso didattico, ma uno strumento per orientarlo e renderlo più efficace.

Non si può ricordare Vertecchi trascurando di parlare gli importanti incarichi istituzionali che ebbe modo di ricoprire. Nel gennaio 1997 venne nominato presidente del Centro Europeo dell’Educazione (CEDE), ruolo che mantenne anche dopo la trasformazione dell’ente nell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione, l’INVALSI.

Alla fine degli anni ’90 i destini professionali di Vertecchi e Maragliano si incrociano di nuovo grazie anche al ministro Luigi Berlinguer che a affidò proprio a loro rispettivamente la presidenza dell’Invalsi e della Commissione dei saggi sui saperi essenziali.

(La fotografia che accompagna l’articolo merita una spiegazione perché venne scattata nel giugno del 2025 presso l’Università di Roma3 in occasione di un convegno per ricordare i 70 anni dalla pubblicazione del volume “Misurazione e Valutazione” di AldoVisalberghi, testo che in un certo senso segna la data di nascita della docimologia italiana).

La sua esperienza alla guida dell’istituzione si conclude il 4 settembre 2001, quando decide di rassegnare le dimissioni in dissenso con le politiche scolastiche del governo Berlusconi II.

Parlare della sua attività editoriale è quasi impossibile: le sue pubblicazioni scientifiche e divulgative si contano a centinaia e coprono gli ambiti più diversi, tra cui anche le tecnologie dell’educazione e l’istruzione a distanza, temi che egli affrontò ben prima che la digitalizzazione diventasse una questione centrale nel dibattito pubblico sulla scuola.



