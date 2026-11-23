Nel corso di un webinar tenutosi il 19 novembre 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha presentato la nuova applicazione SIF2127, uno strumento informatico progettato per la gestione delle attività formative finanziate nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027.

La novità principale dell’applicazione risiede nella possibilità per esperti e tutor di registrare le presenze ai corsi direttamente da smartphone, eliminando l’obbligo di utilizzare un personal computer. L’interfaccia semplice e intuitiva punta a ridurre il rischio di errori operativi durante le fasi di rilevazione quotidiana, agevolando lo svolgimento pratico delle attività didattiche e dei progetti sul campo.

La disciplina delle firme non cambia

L’Associazione Nazionale Presidi (ANP) ha espresso apprezzamento per l’introduzione dell’app SIF2127, definendola un intervento utile sul piano operativo per mitigare le difficoltà riscontrate dalle scuole fin dall’introduzione del sistema. Tuttavia, l’organizzazione dei dirigenti scolastici ha evidenziato come l’innovazione tecnologica lasci del tutto inalterato il problema di fondo riscontrato nei mesi precedenti.

Durante la presentazione, l’Amministrazione ha infatti confermato che non sono previste modifiche alle norme che regolano la tempistica delle firme e la validazione delle presenze. Di conseguenza, eventuali blocchi tecnici, malfunzionamenti della piattaforma o anomalie di sistema continueranno a ripercuotersi direttamente sulle istituzioni scolastiche.

L’ANP rimarca che il meccanismo attuale rischia di negare il riconoscimento economico ad attività formativa effettivamente erogata agli studenti, anche quando la scuola ha operato in totale correttezza amministrativa e organizzativa.

La richiesta di un confronto tecnico specifico

Pur riconoscendo il valore pratico della nuova applicazione per smartphone, l’ANP ritiene che l’intervento non sia risolutivo rispetto alle criticità strutturali della rilevazione. Per questa ragione, l’associazione dei dirigenti ha reiterato la richiesta di un tavolo di confronto tecnico specifico con i rappresentanti del Ministero.