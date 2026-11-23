Il decreto scuola è ormai vicino alla conversione in legge. Il voto finale della Camera è atteso per giovedì 26 novembre, dopo il primo via libera del Senato. Il testo ha imbarcato gli e-book scontati e ha mantenuto la soglia del 30% di alunni stranieri nelle classi.

Tempi stretti per la conversione

Il decreto 170 del 30 settembre 2026 ha ottenuto il primo sì del Senato venerdì scorso, 20 novembre, non senza polemiche. Il governo potrebbe porre la questione di fiducia alla Camera già domani, per rispettare la scadenza del 29 novembre. I contenuti sono ormai definiti e a Montecitorio non sono attese modifiche sostanziali, anche perché un ritorno al Senato farebbe saltare i tempi.

Il tetto agli stranieri e le altre misure

Resta dunque il limite del 30% di alunni stranieri per classe, un tetto che non si applica però a chi ha già raggiunto un’adeguata conoscenza dell’italiano. Il testo conferma anche i corsi di lingua per i genitori poco avvezzi all’italiano e il divieto di indossare burqa e niqab. Tra le novità figura inoltre l’estensione del Piano educativo individualizzato agli alunni con disabilità, oltre a nuove risorse per la formazione dei docenti.

Come fanno gli altri Paesi

Il Sole 24 Ore mette a confronto i sistemi europei. In Francia non esiste un limite massimo di alunni stranieri per classe: la distribuzione avviene tramite la “carte scolaire”, fondata sul principio della residenza. In Germania non c’è una norma federale e le regole cambiano da Land, con risorse aggiuntive per le aree in difficoltà. L’Inghilterra fissa un tetto di 30 studenti per classe alla primaria, ma senza quote per gli stranieri. In Spagna si punta invece a distribuire in modo equilibrato gli alunni con bisogni speciali, compresi quelli che non conoscono la lingua.