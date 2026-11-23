Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha ribadito i confini della discrezionalità tecnica delle istituzioni scolastiche, rigettando il ricorso presentato dai genitori di una studentessa di scuola media contro il giudizio attribuito alla figlia al termine del primo ciclo di istruzione.

Il caso: dal 10 al 7 nel giudizio finale

La vicenda trae origine dall’impugnativa del giudizio finale espresso dalla Commissione d’Esame e dal Consiglio di Classe. L’alunna, che nel corso del primo quadrimestre aveva ottenuto una valutazione pari a “eccellente” (corrispondente a 10 punti), si è vista attribuire nello scrutinio finale e all’esame di Stato il giudizio di “adeguato” (pari a 7 punti).

Tra le motivazioni addotte dall’istituto scolastico per ridefinire il giudizio figurava l’aspetto relazionale: la commissione e il consiglio avevano evidenziato che l’alunna “non ha ancora ben sviluppato competenze sociali ed emotive adeguate” nei rapporti con i docenti e con i compagni di classe.

Le contestazioni dei genitori

I genitori dell’alunna hanno adito le vie legali lamentando difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed eccesso di potere per motivazione illogica e contraddittoria. Secondo la tesi della famiglia, l’alunna aveva registrato nel secondo quadrimestre persino un incremento di voti nelle singole discipline rispetto al primo. Inoltre, i ricorrenti hanno sostenuto la contraddittorietà del giudizio, argomentando che le competenze relazionali, una volta acquisite, non si perdono.

La decisione del TAR: vincono la discrezionalità e l’istruttoria della scuola

Con la sentenza n. 01939/2026, il TAR Calabria ha respinto integralmente il ricorso. I giudici amministrativi hanno ricordato che le valutazioni espresse dagli organi scolastici – quali il Consiglio di Classe e la Commissione d’Esame – costituiscono un’ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge all’Amministrazione.

Il sindacato del giudice amministrativo deve fermarsi al controllo del rispetto delle regole procedurali e all’assenza di palese illogicità o travisamento dei fatti, senza invadere il merito valutativo riservato agli organi tecnici della scuola.

Dalla relazione istruttoria depositata dall’amministrazione scolastica è emerso che il ridimensionamento del giudizio è stato determinato da uno specifico episodio comportamentale avvenuto nella parte finale del secondo quadrimestre. Tale episodio, verificatosi in un momento successivo alla prima valutazione, è stato legittimamente inquadrato dall’istituto sotto il profilo comportamentale e relazionale. Di conseguenza, la variazione del giudizio da “eccellente” ad “adeguato” non è stata ritenuta dal TAR né irragionevole né contraddittoria.

Il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti e l’oscuramento dei dati identificativi della minore e dei genitori.