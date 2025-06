Benessere studenti, insegnare non basta più: ma chi sostiene chi sostiene? Il corso gratis per docenti di Action Aid

Oggi insegnare non basta più: ai docenti è chiesto di essere anche guide, ascolto, supporto. Ma chi sostiene chi sostiene? Il benessere degli studenti si costruisce insieme, con strumenti concreti e nuove alleanze.

La scuola non può essere solo voti e programmi: serve una comunità educante capace di riconoscere i bisogni, prevenire le diseguaglianze e orientare ogni studente a trovare il proprio posto. Per farlo, servono visione, pratiche condivise e formazione mirata. Basta soluzioni improvvisate: è tempo di dotarsi di strumenti reali, valorizzare la partecipazione e costruire percorsi educativi che mettano al centro il benessere, non la performance. I docenti non sono soli, se fanno rete.

Dopo il successo dello scorso anno, torna online il corso di formazione gratuito, promosso nell’ambito del progetto “BELLA! Fateci spazio”, che approfondisce i temi dell’Orientamento e della Partecipazione promosso da Action Aid.

Il corso gratuito

Su questi argomenti il corso di formazione per docenti “Costruire futuro, insieme! Una scuola orientata al benessere degli studenti: orientamento integrato, pratiche e governance partecipate” realizzato da ActionAid Italia in collaborazione con La Tecnica della Scuola, nell’ambito del progetto “BELLA! Fateci spazio”, finanziato dalla Fondazione CDP.

Il corso di 25 ore è articolato in interventi video, approfondimenti e proposte di attività didattiche. È fruibile in modalità asincrona sulla nostra piattaforma attiva 24 ore su 24.

Il corso propone pratiche e metodologie per un approccio integrato alla prevenzione delle diseguaglianze educative: a partire dal quadro normativo e fornendo elementi teorici e pratici, il percorso offre molti spunti per lavorare dentro e fuori la scuola, con l’obiettivo di accrescere consapevolezza e competenze della comunità educante, orientando alla collaborazione scuola/territorio e al benessere di studenti e studentesse.

È PREVISTO IL RILASCIO DI ATTESTATO FINALE

Il corso si articola in quattro moduli, preceduti da un’introduzione e seguiti da una sezione “Lavorare con la classe”, in cui sono fornite proposte didattiche per sperimentare con studenti e studentesse le metodologie partecipative presentate sui temi dell’Orientamento e della Partecipazione.

I moduli 1 e 2 approfondiscono il rapporto tra orientamento e diseguaglianze educative, per poi analizzare le diverse tipologie di orientamento e i sistemi entro cui sono sviluppate le azioni ad esse relative, presentando modelli metodologici che possano fornire spunti ed esempi pratici.

I moduli 3 e 4 presentano il quadro normativo e teorico sulla partecipazione, per approfondire l’incidenza di pratiche partecipate nel contrasto alla dispersione scolastica e fornire competenze e strumenti per valorizzare la partecipazione di studenti e studentesse fuori e dentro la scuola.

Il percorso è arricchito da interventi video di docenti, studenti ed esperti sui temi dell’Orientamento e della Partecipazione.

Cosa è ActionAid

ActionAid è un’organizzazione internazionale indipendente che lavora in Italia dal 1989, con programmi di sostegno a distanza e progetti a supporto dei bambini, delle donne e delle famiglie delle comunità in cui lavora. Grazie alle donazioni ActionAid può avviare interventi a lungo termine che intendono eliminare le cause della povertà, con il fine di rendere le comunità autosufficienti e indipendenti.

Sono oltre 120.000 i donatori che hanno scelto ActionAid per migliorare le condizioni di vita dei bambini e delle comunità in cui vivono. Le attività dell’associazione sono sostenute da donazioni provenienti da famiglie, privati cittadini e aziende che vogliono migliorare il mondo attraverso l’adozione a distanza.