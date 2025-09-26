Beve dalla borraccia e si sente male, il compagno di classe confessa: aveva diluito candeggina nell’acqua per uno “scherzo”

Altro che scherzo di pessimo gusto: quello che ha fatto uno studente di un istituto superiore della provincia di Siracusa poteva trasformarsi facilmente in una tragedia. Il ragazzo in questione ha confessato di aver diluito della candeggina nella borraccia di una compagna di classe.

La ricostruzione dei fatti

Come riporta Today, la ragazza, che credeva di star bevendo semplice acqua, si è sentita male ed è stata trasportata in pronto soccorso. Tutto sarebbe accaduto al ritorno in classe dopo l’ora di educazione fisica, quando la studentessa ha tirato fuori la borraccia per bere, notando un odore anomalo. Avvisati subito i professori, la ragazza è poi stata accompagnata dai familiari in ospedale, dove i medici hanno disposto una lavanda gastrica.

Durante le verifiche dei carabinieri sarebbe stata rinvenuta una bottiglia di candeggina, che sembra sia stata introdotta a scuola dall’esterno. Successivamente il compagno avrebbe confessato di essere l’autore dello “scherzo“. La ragazza è ancora in ospedale ma non è in pericolo di vita, mentre proseguono gli accertamenti dei Carabinieri.