Bianchi: “Firmato il Piano Scuola 4.0, 100mila aule (1 su 4) trasformate in spazi innovativi”

Il Piano Scuola 4.0 è pronto. La firma, come annunciato al ‘Sole 24 Ore’, è stata apposta dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che ha spiegato meglio di cosa si tratta. Un’azione che trasformerà 100mila aule di tutto il territorio nazionale in spazi innovativi di apprendimento con tecnologie avanzate, dispositivi digitale e arredi che permetteranno maggiore flessibilità adattandosi alle esigenze delle studentesse e degli studenti di oggi. Investimenti possibili grazie ai fondi del Pnrr (2,1 miliardi). Un processo veloce spiega Bianchi, e reso ancora più rapido poiché non ci sarà nessun bando e i fondi verranno distribuiti dal ministero stesso. “Ogni scuola avrà le sue risorse da spendere, date sulla base del numero di aule e alunni” afferma il Ministro. Nel Piano anche la realizzazione, in ogni scuola secondaria di secondo grado, di laboratori per le professioni del futuro, con spazi e attrezzature per l’apprendimento delle competenze in ambiti tecnologici come robotica, cybersicurezza e studio dei big data.

Le aule scolastiche negli oltre 40mila edifici scolastici in Italia, sono circa 368mila. Queste accolgono oltre 7 milioni di studenti. Gli interventi innovativi annunciati dal ministro Bianchi riguardano 100mila aule, dunque poco più di una su quattro.

Bianchi torna anche sulla riforma degli Its, iter arrivato ormai vicino all’approvazione e che rafforzerà i percorsi. Anche qui il Pnrr darà un contributo sostanzioso con 1,5 miliardi di risorse fino al 2026. Entro l’estate obiettivo assegnare un’altra tranche da 500 milioni per potenziare da subito i laboratori.