Bianchi ringrazia la preside catanese Morsellino, impegnata contro gli abbandoni

Mentre sulla stessa pagina del quotidiano “La Sicilia” di Catania è riportato l’arresto di un pusher di soli 16 anni al Villaggio Dusmet, periferia della città, del quale nessuno finora si era interessato quando ha abbandonato la scuola, si apprende pure che le speranze per un futuro diverso in questa città, sovrastata dal Vulcano, si possono ancora nutrire.

Speranze legate, in questo caso, all’impegno e alla dedizione di una dirigente, Brigida Morsellino, che è andata a cercare i ragazzi che per tanti e svariati motivi hanno lasciato la scuola in una Catania, bellissima ma troppo spesso abbandonata all’incuria.

E per riconoscere alla dirigente l’impegno profuso e il giusto merito alla sua impegnativa opera a favore dei ragazzi più fragili economicamente e socialmente, il ministro della Istruzione, Patrizio Bianchi, in un videomessaggio, che andrà in onda su Tv2000 mercoledì 14 aprile ore 21.40, ringrazierà pubblicamente Brigida Morsellino, preside dell’Istituto tecnico nautico Duca degli Abruzzi di Catania.

“La Sicilia”, riporta pure le parole del ministro Bianchi: «Saluto con grande gioia Brigida Morsellino, una dirigente scolastica, una preside che nel momento più difficile ha dimostrato che cos’è la nostra scuola. Una scuola che non abbandona nessuno, una scuola innovativa».

«Nel momento del bisogno la nostra preside è andata a cercarsi tutti i ragazzi, quelli più difficili e a rischio di abbandono. È riuscita, usando tutti gli strumenti su cui ha dimostrato capacità d’innovazione, a tenerli uniti e legati alla propria scuola. Ringrazio Brigida Morsellino e i dirigenti delle nostre scuole a nome di tutto il Paese».

E la preside Morsellino ha commentato: «Sono commossa, è un regalo meraviglioso ed essendo io persona delle istituzioni credo molto nelle istituzioni. Le parole del ministro hanno un valore incommensurabile».

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook