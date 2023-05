Bilinguismo, trilinguismo e poliglossia: risorse e strumenti per i docenti del XXI secolo

Nelle classi del XXI secolo, quelle della scuola italiana e non solo, dove la presenza di numerose mixed abilities è la condizione in cui ogni docente si trova ad operare, è quanto mai necessario promuovere tutte le occasioni per potenziare competenze trasversali e specifiche per la comunicazione. VAI AL CORSO E-LEARNING

In questo senso ha un ruolo rilevante la formazione dei docenti che hanno bisogno di risorse e strumenti per poter rispondere alle domande che gli apprendenti pongono direttamente e indirettamente soprattutto in relazione alle lingue e ai linguaggi.

Essere consapevoli delle competenze di alunni e alunne che provenendo da contesti migratori e plurilingue, i quali necessitano di maggiore e specifica attenzione è una condizione irrinunciabile per i docenti e anche per coloro che preparano le prove concorsuali o che sono all’inizio della loro carriera didattica, non da ultimo per coloro che insegnano nei corsi per gli adulti (CPIA, scuole serali, carceri).

Il corso si rivolge proprio al docente della terza decade del secolo, per renderlo consapevole delle aree di miglioramento professionale da prendere in considerazione per diventare un insegnante esperto e consapevole.

Il corso e-learning

Su questi argomenti il corso e-learning della durata di 5 ore costituito da 3 videolezioni Bilinguismo, trilinguismo e poliglossia, a cura di Carmelina Maurizio.

I temi del corso

Il percorso formativo si articola in tre incontri durante i quali i docenti in formazione, partendo da definizioni e lessico comune, arriveranno – attraverso cenni di neurolinguistica e psicolinguistica – a comprendere come il bilinguismo e il trilinguismo nelle classi di ogni età sono piuttosto che uno svantaggio una risorsa da contemplare come tale nel patrimonio linguistico di tutta la comunità scolastica.

Il corso prenderà anche in esame alcuni esempi di plurilinguismo istituzionale, per esempio quello del Trentino Alto Adige ma anche quello della Sardegna e delle aree di confine italiane, e farà riferimento anche alle lingue minoritarie, i dialetti, la lingua dei segni.

Obiettivi del percorso

Al termine del percorso formativo i docenti avranno acquisito competenze che potranno consentire loro di affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del plurilinguismo e del multiculturalismo nella scuola. Inoltre, numerose sono le risorse e gli strumenti che verranno forniti durante i tra incontri formativi: riferimenti normativi, link a piattaforme digitali gratuite alle quali fare riferimento per l’autoformazione, articoli e ricerche consultabili in rete.

In particolare, al termine del primo incontro i docenti potranno contare su un lessico di riferimento più accurato e rispondente al bisogno di inquadrare in termini oggettivi e scientifici i diversi modi di definire le lingue (per esempio L2 o Lingua straniera), e potranno in modo essenziale essere consapevoli delle varie fasi del processo di apprendimento di una o più lingue.

Durante il secondo incontro di questo percorso formativo sarà possibile seguire attraverso dati e riferimenti oggettivi i flussi migratori, che hanno impatto sulle classi di ogni ordine e grado di scuola, per apprendere – seppure in modo essenziale – le caratteristiche del translanguaging e i principi dell’educazione linguistica.

Infine, nel terzo e ultimo incontro il focus sarà sulle strategie per valorizzare il multilinguismo a scuola e sulle famiglie plurilingue, andando a scoprire le diverse forme di bi – trilinguismo, per diventare sempre più consapevoli della realtà multilinguistica dei discenti nelle classi di ogni tipo di istituzione scolastica.

