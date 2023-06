Bimba morta in auto a Roma, la madre è una docente. La tragica scoperta una volta arrivata all’asilo: “Sua figlia non c’è”

Bimba morta in auto a Roma, la madre è una docente. La...

Ieri, 8 giugno, a Roma, si è consumata una vera e propria tragedia: una bambina di poco più di un anno è stata lasciata in una macchina, al sole, per più di 7 ore, nel parcheggio vicino l’asilo nido dove il padre, a quanto pare, doveva accompagnarla. Vani sono stati i tentativi di soccorso: la piccola, purtroppo, è deceduta. Lo riportano i principali media, come La Repubblica e Il Corriere della Sera.

Ad essere indagato è adesso l’uomo di 44 anni, un carabiniere, per abbandono di minore. A ritrovarla è stata la madre, una docente, che quando si è recata all’asilo nido dove doveva trovarsi la figlia si è sentita dire: “Oggi sua figlia non è venuta”.

Un vero e proprio dramma

“Quello che è successo è drammatico – ha raccontato una madre, fuori dall’asilo – non è immaginabile. Ho i brividi da quando l’ho saputo”.

I primi ad intervenire sarebbero stati i militari dell’Esercito di una struttura che si trova nella cittadella delle forze armate presente nel quartiere. Uno di loro avrebbe infranto il finestrino della vettura cercando un primo soccorso per la piccola priva di sensi. Poi sono stati i medici delle ambulanze intervenute a tentare una rianimazione disperata che purtroppo però non ha dato esito. I genitori sono al momento sotto choc.