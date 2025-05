Bimbi fuggono dall’asilo e tornano a casa: il padre li trova in giardino, a scuola nessuno si era ancora accorto di nulla

Un altro caso di bambini “fuggiti” dal loro asilo, stavolta nel trevigiano. La cosa particolare? Nessuno si è accorto o ha segnalato la loro assenza, almeno fino all’arrivo dei piccoli a casa loro, con un padre che se li è trovati davanti la porta.

Per fortuna tutto è filato liscio

Come riportano Fanpage e Il Gazzettino, i due bimbi di 5 anni hanno abbandonato la struttura parrocchiale nel cuore della mattinata. I due bambini erano usciti dall’asilo attraverso il cancello principale che però è rotto da tempo e non si chiude bene. Hanno percorso assieme quasi un chilometro lungo una strada percorsa con frequenza anche da mezzi agricoli, e sono arrivati a destinazione, il giardino di casa di uno di loro.

La scoperta del papà

Ad accorgersi di quello che stava succedendo è stato il padre di uno dei piccoli rientrato per caso prima a casa, che si è trovato i bambini sull’erba di casa. A questo punto il genitore ha chiamato la scuola scoprendo che l’assenza dei bambini non era ancora stata scoperta.

Si è scoperto che la direttrice dell’asilo non era in sede ma ha fatto sapere che è pronta a fare luce su quanto accaduto tenendo in considerazione che nell’asilo parrocchiale ci sono un centinaio di piccoli ospiti. Si stanno facendo tutti gli accertamenti del caso per capire anche se i bambini hanno approfittato del cancello rotto.