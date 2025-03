Bimbo cade dalle scale a scuola: trauma facciale, trasportato in elicottero in ospedale

Bimbo cade dalle scale a scuola: trauma facciale, trasportato in elicottero in...

Un bambino di nove anni, oggi, 14 marzo, si è fatto male a scuola cadendo dalle scale, a Sanremo. Tutto è avvenuto intorno alle 8,25. Il piccolo è stato trasportato in ospedale con l’elicottero. Lo riporta La Stampa.

Come sta il bambino

Il piccolo studente ha riportato un trauma facciale ed è stato trasportato in codice giallo di gravità all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Le sue condizioni non sono gravi. Al via accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Prima La Riviera parla di condizioni serie ma non critiche, mentre Sanremo News di un violento urto della testa del bambino contro i gradini.