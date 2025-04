Bimbo ingerisce polverina sospetta in un uovo di Pasqua, spavento a scuola: ricoverato

Un fatto assurdo accaduto in una scuola del catanese: un bambino ha ingerito una polverina sospetta contenuta all’interno di un uovo di Pasqua. Il piccolo si è sentito male, tanto da far pensare ad un avvelenamento. Lo riporta La Sicilia Web.

Come sta il piccolo

Il piccolo è stato portato in ospedale e ricoverato. L’uovo sarebbe stato regalato al bambino, anche se ancora le notizie sono alquanto nebulose. A raccontare l’episodio è stata una rappresentante di istituto. “Era una sostanza chimica contenuta in una bustina con involucro a tema natalizio e c’è stata una grande preoccupazione, addirittura si era pensato a un caso di avvelenamento. Il bambino per fortuna è fuori pericolo: gli è stata diagnosticata la trachea infiammata. Non vogliamo colpevolizzare la ditta delle uova, ma è un fatto increscioso e non possiamo permettere che si ripeta, per questo lo stiamo diffondendo il più possibile”.

Dall’ospedale avvertono che sono in corso indagini per stabilire cosa abbia provocato esattamente la reazione del piccolo: il caso è stato segnalato al Sian, Servizio igiene alimenti e nutrizione.